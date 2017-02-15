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Главная » НОВОСТИ » Прокуратура Мурманска завершила проверку по факту высадки ребенка из автобуса
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 16:28

Прокуратура Мурманска завершила проверку по факту высадки ребенка из автобуса


МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Кондуктор, которая высадила школьницу в метель из автобуса в Мурманске, больше не работает в АО «Электротранспорт». Ей был объявлен выговор, и она уволилась по собственному желанию. Прокуратура Ленинского административного округа провела проверку, по ее результатам в адрес генерального директора компании внесено представление.

«Сотрудник уволилась сама в ходе проверки, но это не исключает в целом ее вины. Наша задача не только привлечь женщину к ответственности. Ситуация должна быть разобрана со всеми работниками, чтобы такие факты больше не повторялись, – сообщила «Би-порту» старший помощник прокурора по Мурманской области Эвелина Макарова. – Соблюдения прав детей находятся под пристальным вниманием».

Инцидент произошел 25 января в автобусе, следовавшего по маршруту №18. Кондуктор высадила школьницу из транспорта из-за отсутствия у четвероклассницы печати учебного заведения в проездной карте. Ранее генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков рассказал, что за последний месяц эта девочка уже несколько раз попадалась с проездным без печати.

«Профилактическая работа по данному направлению ведется уже два года», – уточнил агентству Коробков.

Напомним, Министерство транспорта России намерено ввести запрет на высадку детей из общественного транспорта, если у них не оказалось билета. Законопроект находится в стадии рассмотрения.

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  • Вот что за вранье??? В интервью по ТВ Коробкин ЛИЧНО говорил, что кондуктор, тоже имея ребенка школьного возраста, очень извинялась, раскаялась, но оставить это без "санкций" руководство не могло! Какое собственное желание?! Причем, я например, уверена, что человек через недельки 2-3 спокойненько будет работать дальше. Главное, чтобы такие случаи не повторялись.
  • как связаны автобус и "Электротранспорт"?
 
 
 
 
 
 
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