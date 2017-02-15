Прокуратура Мурманска завершила проверку по факту высадки ребенка из автобуса

15 Февраля 2017 года, 16:28

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Кондуктор, которая высадила школьницу в метель из автобуса в Мурманске, больше не работает в АО «Электротранспорт». Ей был объявлен выговор, и она уволилась по собственному желанию. Прокуратура Ленинского административного округа провела проверку, по ее результатам в адрес генерального директора компании внесено представление.

«Сотрудник уволилась сама в ходе проверки, но это не исключает в целом ее вины. Наша задача не только привлечь женщину к ответственности. Ситуация должна быть разобрана со всеми работниками, чтобы такие факты больше не повторялись, – сообщила «Би-порту» старший помощник прокурора по Мурманской области Эвелина Макарова. – Соблюдения прав детей находятся под пристальным вниманием».

Инцидент произошел 25 января в автобусе, следовавшего по маршруту №18. Кондуктор высадила школьницу из транспорта из-за отсутствия у четвероклассницы печати учебного заведения в проездной карте. Ранее генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков рассказал, что за последний месяц эта девочка уже несколько раз попадалась с проездным без печати.

«Профилактическая работа по данному направлению ведется уже два года», – уточнил агентству Коробков.

Напомним, Министерство транспорта России намерено ввести запрет на высадку детей из общественного транспорта, если у них не оказалось билета. Законопроект находится в стадии рассмотрения.