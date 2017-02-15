Закусочным Мурманской области могут ограничить время продажи алкоголя

15 Февраля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — 14 февраля на заседании комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты рассмотрели законопроект, который вносит дополнительные требования к розничной торговле алкогольной продукцией в региональных заведениях общественного питания.

«Мы предлагаем установить время продажи алкоголя с 8:00 до 23:00 для тех заведений, которые работают в сфере общественного питания, но не являются ресторанами, кафе и барами. Это нововведение будет ограничивать работу так называемых «закусочных» и, при несоответствии требованиям реализация алкоголя ночью в них станет невозможной», - рассказал «Би-порту» председатель комитета Максим Белов.

По словам Белова, проект закона также определяет минимальную площадь зала обслуживания — 25 квадратных метров. Кроме того, помещения должны быть оборудованы системами сигнализации и видеонаблюдения, обязательным станет и наличие охранника. Требования коснутся всех типов организаций общепита.

Напомним, что вопрос об изменении сроков реализации алкоголя в магазинах будет рассмотрен на следующем заседании комитета.