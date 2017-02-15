Студенты педагогического колледжа приняли участие в митинге, посвященном годовщине вывода советских войск из Афганистана

15 Февраля 2017 года, 16:42

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата выбрана неслучайно – именно в этот день, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск прошла по мосту через реку Амударья, навсегда покинув Афганистан. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.

Сегодня в Мурманске, в сквере у театра Северного флота состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти и годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, представители правительства Мурманской области, городской администрации, депутаты Мурманской областной Думы, учащиеся, кадеты и юнармейцы, родители военнослужащих, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе. Студенты Мурманского педагогического колледжа также стали участниками торжественного мероприятия.

Открыл митинг заместитель губернатора Евгений Никора. Он подчеркнул важность сегодняшней даты, отметив, что воины-интернационалисты всегда являлись и являются примером мужества, показывают величие российского солдата, занимают активную гражданскую позицию.

Со словами признательности и благодарности обратился к ветеранам боевых действий инспектор Владимир Соловей. «История локальных войн за пределами нашего государства – это история мужества, героизма, воинской славы наших ребят, - сказал он. -Вставая на защиту других государств, они всегда отстаивают право граждан тех стран на лучшую жизнь».

Завершился митинг возложением цветов и венков к памятнику воинам-интернационалистам. Студенты колледжа также почтили память всех, кто погиб, исполняя служебный долг за пределами Отечества.

«Мы считаем очень важным участвовать в таких мероприятиях. Они помогают лучше понять происходящие события и проникнуться чувствами людей, в них участвовавших. Ведь и сейчас в ряде стран действуют террористические группировки, которые пытаются навязать жителям свои ценности, разрушают памятники культуры. И в наши дни российские солдаты помогают другим странам в борьбе с террористами, протягивая руку помощи гражданам, испытывающим на себе все ужасы войны, - подчеркнули студенты.