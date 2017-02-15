На североморского уклониста от службы завели уголовное дело

15 Февраля 2017 года, 17:17

СЕВЕРОМОРСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Житель Североморска подозревается в уклонении от призыва на военную службу. Следственный отдел по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего юноши. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного первой частью статьи 328 УК.

«Злоумышленник состоял на учете в отделе военного комиссариата по городам Североморск и Островной, и при первоначальной постановке на учёт, прошёл медицинскую комиссию. По ее заключению он признан годным к службе в вооруженных силах», – сообщили в Следкоме Мурманской области.

Североморец лично под роспись получал повестки о необходимости прибыть в военный комиссариат для проведения мероприятий, связанных с призывом на службу. Однако по повесткам не прибыл и уважительных причин своей неявки не представил. Законных оснований для освобождения от прохождения военной службы у призывника нет.