«ФосАгро» продолжит в 2017 году генеральное партнерство с Российской шахматной федерацией

15 Февраля 2017 года, 16:55

МОСКВА/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - Российская вертикально-интегрированная компания «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, снова выступит генеральным партнером Российской шахматной федерации (РШФ). Соответствующее соглашение о сотрудничестве в 2017 г. сегодня подписали генеральный директор «ФосАгро», член Попечительского совета РШФ Андрей Гурьев и Президент РШФ Андрей Филатов.

Объем поддержки на текущий год только по линии РШФ запланирован в размере 30 млн рублей.

«Убежден, что ровно 7 лет назад нами было принято стратегически правильное решение выступить партнером Российской шахматной федерации, так как философия нашей компании и шахматной игры созвучны: стратегическое мышление и стремление просчитывать все ходы заранее и быть на шаг впереди своих конкурентов. Нам эти навыки помогают удерживать лидирующие позиции на российском и зарубежных рынках,

К тому же, шахматный спорт является идеальной маркетинговой платформой, которая позволяет нам повышать мировую роль нашего бренда и взаимодействовать с нынешними и потенциальными контрагентами на ключевых товарных рынках.

Помимо партнерства с Российской шахматной федерацией, спонсорства матчей за звание чемпиона мира по шахматам – в Сочи и в Нью-Йорке, где российский гроссмейстер Сергей Карякин показал по-настоящему захватывающую игру, мы продолжим популяризировать шахматы в регионах нашего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных нам школах и детских садах, финансируя обучение педагогов в области шахмат», отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Президент РШФ Андрей Филатов поблагодарил компанию «ФосАгро» и лично ее генерального директора Андрея Гурьева за поддержку Федерации и ее инициатив по развитию шахматного спорта в России и повышению престижа нашей шахматной школы на мировой арене.

«ФосАгро» - наш традиционный и давний партнер, который применяет схожие с российской шахматной школой тактики, представляя собой сплав опыта и молодости, нацеленный только на выигрыш», подчеркнул Президент РШФ Андрей Филатов.