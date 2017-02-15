Командиры авиапожарных служб регионов России осваивают новый отечественный самолет

15 Февраля 2017 года, 19:48

РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – В ходе подготовки к пожароопасному сезону 2017 года Федеральное агентство лесного хозяйства проводит Всероссийские учения командиров региональных парашютно-десантных пожарных служб.

Такие учения являются ежегодными и представляют собой капитальную проверку профессионализма и физической формы командиров парашютно-десантных пожарных служб. На их плечах лежит ответственность за подготовку, работу и безопасность команд воздушных пожарных. В них принимают участие представители многолесных регионов Сибири, Дальнего Востока, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, на территории которых осуществляется авиационная охрана лесов от пожаров.

Мероприятие проводится в Красноярском крае с 6 по 20 февраля на базе аэропорта Шушенское. Активная фаза учений включает в себя прыжки со специальным парашютом авиалесоохраны «Лесник-3» с борта новой модели отечественного самолета Ан-2, получившей название ТВС-2МС.

Самолет может работать на различных видах топлива, взлетать и садиться с короткой взлетно-посадочной полосы грунтовых аэродромов. По сравнению с Ан-2 у ТВС-2МС вдвое больше грузоподъемность, крейсерская скорость и дальность полета. Все это дает ему широкие перспективы в использовании в целях авиационной охраны лесов.

«Одна из целей воздушной тренировки - знакомство инструкторского состава региональных парашютно-десантных пожарных служб с новым самолетом. Учения проходят в штатном режиме», - отметил руководитель учений, старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны Юрий Кауров.

Фото: LiveJournal