Заключенных в исправительных учреждениях Карелии подвергают пыткам

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Мурманский индустриальный колледж приглашает на День открытых дверей Мурманский индустриальный колледж приглашает на День открытых дверей
Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол» Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»
 
 

Видеоновости16+

У реки Паз появится новый экологический паспорт
 
 
 
 

Курсы валют 15.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,3352
-0,4222
1 USD
Доллар США
57,7388
-0,3231
1 EUR
Евро
61,2955
-0,4707
10 NOK
Норвежских крон
68,9970
-0,3969
10 SEK
Шведских крон
64,8204
-0,3928
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
6.4 м/с
давление 762.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

Выбор редакции

Цены в России выросли с начала года на 0,7%
15 Февраля 2017, 16:12
Цены в России выросли с начала года на 0,7%
Дмитрия Сокова назначили на должность главы российского направления бизнеса «ЕвроХим»
15 Февраля 2017, 15:16
Дмитрия Сокова назначили на должность главы российского направления бизнеса «ЕвроХим»
Дорога к Териберке и Туманному открыта
15 Февраля 2017, 14:20
Дорога к Териберке и Туманному открыта
Артур Парфёнчиков назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия
15 Февраля 2017, 13:26
Артур Парфёнчиков назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия
 
 
 
 

Самое читаемое

Автомобиль перевернулся на крышу в Мурманске
15 Февраля 2017, 11:00
Останки неопознанного тела обнаружены в Мурманской области
15 Февраля 2017, 10:40
В районе поликлиники №5 в Мурманске произошла протечка водопровода
14 Февраля 2017, 20:27
Усиление ветра ожидается на севере Мурманской области
15 Февраля 2017, 11:44
В Мурманске выросла средняя стоимость квадратного метра жилья
15 Февраля 2017, 10:27
Семь ДТП за час с участием одного автомобиля
14 Февраля 2017, 20:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Заключенных в исправительных учреждениях Карелии подвергают пыткам
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 17:50

Заключенных в исправительных учреждениях Карелии подвергают пыткам


КАРЕЛИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Совет по правам человека при Президенте России заинтересовала уголовно-исполнительная система Карелии. По словам члена СПЧ Андрея Бабушкина, внимание вызвано материалами прокуратуры и обращениями заключённых, из которых следует, что люди, отбывающие наказания подвергаются пыткам.

«Одного осужденного подвешивали за ноги, другого били по голове и пробили ему череп, третьему сломали ребра. Когда осужденный на несколько минут снял с себя куртку и начал отжиматься от пола, находясь в штрафном изоляторе, бдительные сотрудники колонии составили на него рапорт, и ему было объявлено взыскание в виде водворения в штрафной изолятор на 15 суток», – рассказал Бабушкин.

«Губернiя Daily» приводит в своем материале еще несколько примеров жестокого обращения. Отметим, что в качестве рекомендаций, подготовленных для Следственного комитета страны, Андрей Бабушкин указал необходимость возбуждения уголовных дел по каждому факту насилия.

По мнению главы Совета по правам человека Михаила Федотова подобных инцидентов можно избежать. Для этого необходимо внести поправки в законодательство об общественном контроле, чтобы члены СПЧ могли посещать исправительные учреждения без разрешения ФСИН. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс» после того, как представителей Совета не допустили к посещению колоний.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В России заключенных будут кормить по-новому
2.
В следственных изоляторах страны не хватает 13,5 тысячи мест
3.
Администрация карельского города отказалась от организации Крещенских купаний
4.
Британская газета включила тур по Карелии и Архангельску в список лучших путешествий
5.
Немецкий телеканал ZDF показал Карелию в своем фильме «Let it snow»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта