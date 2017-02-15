Заключенных в исправительных учреждениях Карелии подвергают пыткам

15 Февраля 2017 года, 17:50

КАРЕЛИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Совет по правам человека при Президенте России заинтересовала уголовно-исполнительная система Карелии. По словам члена СПЧ Андрея Бабушкина, внимание вызвано материалами прокуратуры и обращениями заключённых, из которых следует, что люди, отбывающие наказания подвергаются пыткам.

«Одного осужденного подвешивали за ноги, другого били по голове и пробили ему череп, третьему сломали ребра. Когда осужденный на несколько минут снял с себя куртку и начал отжиматься от пола, находясь в штрафном изоляторе, бдительные сотрудники колонии составили на него рапорт, и ему было объявлено взыскание в виде водворения в штрафной изолятор на 15 суток», – рассказал Бабушкин.

«Губернiя Daily» приводит в своем материале еще несколько примеров жестокого обращения. Отметим, что в качестве рекомендаций, подготовленных для Следственного комитета страны, Андрей Бабушкин указал необходимость возбуждения уголовных дел по каждому факту насилия.

По мнению главы Совета по правам человека Михаила Федотова подобных инцидентов можно избежать. Для этого необходимо внести поправки в законодательство об общественном контроле, чтобы члены СПЧ могли посещать исправительные учреждения без разрешения ФСИН. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс» после того, как представителей Совета не допустили к посещению колоний.