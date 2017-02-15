До +2 градусов ожидается в Мурманской области

16 Февраля 2017 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ - 16 февраля погоду Кольского полуострова будет определять южная часть активного циклона, смещающегося с Гренландского моря на Баренцево море. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, мокрый снег. Температура воздуха от -3 до +2 градусов. Гололедица.

На востоке Баренцева моря наблюдается ветер южный 15-17 м/с, медленное обледенение судов, в центральных районах ветер северный 15-20 м/с. На севере быстрое обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -1 градус, ветер юго-западный 6-9 м/с.