ЦБ лишил лицензии «Северо-Западный 1 Альянс Банк»

16 Февраля 2017 года, 09:40

РОССИЯ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк», передает пресс-служба ЦБ. Лицензия отозвана с 16 февраля.

Банк имеет санкт-петербургскую прописку и два офиса: головной в Петербурге и филиал в Мурманске. На рынке банковских услуг работает с 1990 года. По величине активов на 1 января 2017 года занимал 534 место в банковской системе страны.

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций Банк России принял из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Банк, по данным ЦБ, размещал средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате исполнения требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери размер собственных средств организации снизился до уровня ниже, чем зарегистрированный уставной капитал.

Банк не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала размера собственных средств. Руководство и собственники не предприняли эффективных мер по нормализации деятельности.

Наопмним, в 2016 году банк принял решение закрыть операционный офис «Мурманский». Офис был открыт на базе ранее функционировавшего филиала.

Фото: РБК