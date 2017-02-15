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Главная » НОВОСТИ » Прохождение отопительного сезона обсудили в Мурманске
 
 
 
 
16 Февраля 2017 года, 09:52

Прохождение отопительного сезона обсудили в Мурманске


МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора провел выездное совещание о прохождении отопительного периода 2016/2017 года на предприятиях АО «Мурманэнергосбыт» и теплоисточниках филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Как сообщают в областном правительстве, совещание прошло на котельной «Северная» АО «Мурманэнергосбыт».

Как сообщил главный инженер предприятия Сергей Чумак, котельная имеет первую категорию надёжности и обеспечивает теплоснабжением и горячим водоснабжением жилой фонд, административные и ведомственные здания Ленинского округа Мурманска. Отопительный период проходит в плановом режиме на всех 44 котельных в 19 муниципальных образованиях.

И.о. главного инженера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Олег Тяпинов, в свою очередь, рассказал, что в данный момент обеспечение населения теплом и горячим водоснабжением проходит в штатном режиме. На Мурманской ТЭЦ находится 35 тысяч тонн топочного мазута, ещё 11 тысяч тонн сейчас в пути, и имеющиеся запасы превышают нормативные. Кроме того, он сообщил, что всем потребителям, пострадавшим от аварийного отключения, произведен перерасчет.

В рамках совещания стороны также обсудили реализацию проектов в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Отмечалось, что теплоэнергетическая компания «ТГК-1» и горнодобывающее предприятие «Апатит» внедряют в Мурманской области крупные экологические инвестиционные проекты. Так, компания ТГК-1 намерена реконструировать очистные сооружения Мурманской ТЭЦ, что снизит сброс сточных вод в Кольский залив и ручей Варничный, в то время как внедрение системы беспарового слива топочного мазута позволит решить проблему неприятного запаха, на который жалуются мурманчане. «Апатит» в рамках соглашения запустит современное оборудование по утилизации и обезвреживанию опасных производственных отходов: вместо захоронения отходов на свалках они будут использованы для производства продукции.

«Конкретные проекты, реализуемые региональным правительством совместно с крупнейшими предприятиями, соответствуют самым строгим экологическим требованиям и, безусловно, внесут серьезный вклад в улучшение экологической ситуации в Мурманской области», - отметил Евгений Никора.

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