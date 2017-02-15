В Санкт-Петербурге подписан Протокол по регулированию озера Инари

16 Февраля 2017 года, 10:03

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ - 15 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге прошла встреча Уполномоченных от России, Финляндии и Норвегии, посвященная вопросу совместного регулирования водного режима озера Инари. Российскую сторону представляли заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ПАО «ТГК-1» Геннадий Семенов и директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Станислав Назаров.

Озеро Инари расположено на территории Финляндии и является естественным водохранилищем для российских и норвежских ГЭС, построенных на реке Паз. Энергетики и экологи согласовали график попусков с учетом технического обслуживания гидроэлектростанций, дали прогноз приточности весной 2017 года и уделили внимание вопросам изменения климата, влияющего на гидропользование.

— Уникальное трехстороннее сотрудничество длится с 1959 года. Все это время стороны тесно сотрудничают и достигают взаимопонимания благодаря решению одной общей важной задачи по сохранению флоры и фауны одного из крупнейших водоемов Европы, — отметил Геннадий Семенов.

Встреча завершилась подписанием итогового Протокола трехсторонней встречи по вопросу регулирования водного режима озера Инари на 1-е полугодие 2017 года.

Справка

Трехстороннее соглашение «О регулировании водного режима озера Инари посредством гидроэлектростанции Кайтакоски» было подписано в 1959 году между правительствами СССР, Норвегии и Финляндии. Предметом соглашения является контроль уровня воды в находящемся на территории Финляндии озере Инари и вытекающей из него реке Паз, проходящей по территории Финляндии, России и Норвегии.

На реке Паз расположено семь гидроэлектростанций, из которых пять объединены в Каскад Пазских ГЭС ПАО «ТГК-1» и две входят в энергетический комплекс Норвегии.