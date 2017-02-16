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Главная » НОВОСТИ » Арендаторы жилья смогут получать налоговый вычет
 
 
 
 
16 Февраля 2017 года, 14:07

Арендаторы жилья смогут получать налоговый вычет


РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — Расходы на аренду квартиры или дома можно будет частично компенсировать, если будет реализована новая инициатива Минстроя и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Как рассказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, сейчас ведомство и АИЖК изучают возможность введения налоговых вычетов для людей, которые снимают жилье и заключили официальные договоры найма.

Однако, предлагаемая льгота коснется не всех арендаторов, а только тех, кто оформил сделку, следовательно, арендодатель платит все положенные налоги. По данным издания, предложения лягут в основу законопроекта, который планируется подготовить.

В АИЖК полагают, что налоговый вычет позволит повысить привлекательность организованного рынка аренды и увеличить долю долгосрочных договорных отношений.

«Введение налоговых вычетов для арендаторов жилья по аналогии с покупателями жилья в собственность создаст условия для активного развития цивилизованного рынка аренды и сокращения доли аренды по «серым» схемам», -рассказал официальный представитель АИЖК.

Эксперты отмечают, что большая часть рынка аренды сейчас действительно находится в тени. На сегодняшний день в экономсегменте налоги платят не более 5% собственников, классом выше — до 12%, поэтому предполагаемые изменения будут стимулировать арендаторов заключать официальные договоры.

Одним из способов борьбы с уходом от налогов на рынке аренды недвижимости, считают эксперты, является развитие системы доходных домов, где можно будет снимать жилье экономкласса.

«Если эта система получит достаточное развитие, то налоги будут исправно поступать в казну, так как заниматься развитием такого бизнеса будут крупные компании. Сейчас это скорее единичные примеры, поскольку ставки по кредитам для застройщиков находятся на уровне 15–20% годовых, а аренда может приносить всего 5% прибыли», - отметил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. При этом, по мнению специалиста, если стоимость кредита будет снижаться, данная отрасль бизнеса будет развиваться успешно.

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