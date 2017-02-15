Депутаты Мурманской областной Думы хотят ужесточить требования к местам для курения

16 Февраля 2017 года, 11:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — 21 февраля в рамках заседания комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья региональные парламентарии планируют обсудить внесение изменений в некоторые положения закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

В частности, речь идёт об ужесточении требований к местам для курения.

«Предлагается полностью запретить курение на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта. Кроме того, расстояние от границы учреждения до точки, в которой продается табак, должно составлять не менее 10 метров, и местные власти смогут отодвигать забор, ограждающий территорию, чтобы зона запрета курения увеличивалась», - рассказала «Би-порту» председатель комитета Надежда Максимова.