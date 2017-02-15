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Главная » НОВОСТИ » Действия администрации Североморска привели к необоснованному росту платы за содержание и ремонт жилья
 
 
 
 
16 Февраля 2017 года, 12:24

Действия администрации Североморска привели к необоснованному росту платы за содержание и ремонт жилья


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области завершило рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства Комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Североморск, выразившееся в заключении КРГХ администрации ЗАТО Североморск и группой компаний ООО «Североморскжилкомхоз» устного антиконкурентного соглашения.

По итогам рассмотрения дела ФАС установила, что соглашение привело к необоснованному росту размера платы за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов в Североморске и, как следствие, ограничило доступ на товарный рынок по управлению многоквартирными домами иных управляющих организаций Североморска. Кроме того, соглашение способствовало преимущественному выходу на товарный рынок группе компаний ООО «Североморскжилкомхоз».

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Североморск и группа компаний ООО «Североморскжилкомхоз», в которую входит 4 управляющих компании признаны нарушившими пункты 1 и 4 статьи 16 Федерального закона о защите конкуренции.

По результатам рассмотрения дела нарушителям выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Материалы дела переданы должностному лицу для возбуждения административного производства.

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