Вылов российских моряков к середине февраля достиг более 500 тысяч тонн

16 Февраля 2017 года, 12:55

РОССИЯ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — Общий вылов всех российских пользователей, по данным на 13 февраля, составил 563,32 тысяч тонн, сообщает пресс-центр Росрыболовства. Вылов оказался на 2,09 тысяч тонн больше показателя на аналогичную дату прошлого года.

В Северном бассейне добыто 49,0 тысяч тонн рыбы. Этот показатель меньше уровня прошлого года на 8,92 тысячи тонн. Снижение улова в ведомстве обуславливают неблагоприятной метеорологической обстановкой. На промысле трески вылов составляет 24,6 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 14,0 тысяч тонн. Вылов пикши составил 21,4 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 4,5 тысячи тонн.