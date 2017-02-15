Современные криптовалюты обсудят на 65-й встрече клуба ITea

16 Февраля 2017 года, 13:05

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ - 16 февраля 2017 года состоится 65-е заседание клуба ИТ-интересов ITea. Тема месяца – «Современные криптовалюты».

Поговорим о современных цифровых деньгах: истории возникновения, видах, возможностях и перспективах, юридических аспектах использования. На мероприятии выступит руководитель Мурманского обменного центра Юрий Перфилов.

Мероприятие пройдет по адресу: Ленина 82, в AZIMUT Отель Мурманск, 2-й этаж, зал «Санкт-Петербург». Начало в 18.00.

Приглашаем на мероприятие всех, кто интересуется информационными технологиями!

Обязательна предварительная регистрация по электронной почте ITea@it-murman.ru.

Клуб ITea – это сообщество специалистов предприятий и организаций Мурманской области, интересующихся информационными технологиями.

Клуб ITea, организованный ГК «IT Полюс», функционирует с января 2010 года. Встречи проходят ежемесячно, кроме летнего периода.

Каждое заседание имеет тематическую направленность и проходит в непринуждённой, доброжелательной обстановке, «за чашкой чая». Участники готовят короткие сообщения, относящиеся к заявленному предмету встречи, после чего обсуждают актуальные вопросы, лежащие в плоскости рассматриваемой темы. Среди постоянных участников клуба – представители администрации, топ-менеджеры, профессиональные IT-специалисты компаний города и области, научные сотрудники ведущих университетов города и институтов Кольского научного центра.

Больше информации о клубе на странице в facebook.