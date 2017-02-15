Ловить или не ловить: в Мурманской области хотят разрешить любительский вылов камчатского краба

16 Февраля 2017 года, 13:18

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — 17 февраля состоится заседание комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.

Представители Совета депутатов ЗАТО Островной направили в Мурманскую областную Думу обращение о внесении изменений в Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна в части добычи краба камчатского в акватории Баренцева моря в границах ЗАТО Островной. Напомним, что заседание было назначено на 8 февраля, однако впоследствии было перенесено.

В распоряжение «Би-порта» поступили материалы по данному вопросу, в том числе обращение депутатов, а также ответ министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и заключение специалистов из ПИНРО.

Так, в обращении свою инициативу депутаты мотивируют тем, что Островной — один из наиболее сложных по географическому положению и жизнеобеспечению населенных пунктов Мурманской области, в связи с чем продукты поступают в основном в консервированном и замороженном виде. Ловля краба могла бы обеспечить население свежим продовольствием. К тому же, как отмечают депутаты, крабовое мясо богато белками, витаминами и минералами.

Представители Островного в своём обращении отмечают, что в соответствии с действующим законодательством в Северном бассейне вылов краба разрешен только по путёвкам, а любительский и спортивный лов возможен только на рыбопромысловом участке. Как рассказал «Би-порту» глава ЗАТО Геннадий Чистопашин, подобных участков в акватории Островного нет, и создавать новые некому — это экономически нецелесообразно. Депутаты предлагают обратиться к опыту Дальнего Востока и разрешить любительскую и спортивную ловлю краба без путёвок в ряде установленных районов.

Депутаты обращались за поддержкой в различные ведомства, однако в результате получали только отрицательный ответ. В частности, в региональном министерстве рыбного и сельского хозяйства согласились с тем, что свежие и богатые белками продукты необходимы для жизнедеятельности ЗАТО, но указали на то, что любую рыбу, кроме атлантического лосося и камчатского краба, жители Островного могут ловить без ограничений. Однако ранее глава ЗАТО уже пояснил «Би-порту», что предлагаемой рыбы в акватории осталось крайне мало — её, по мнению местного населения, «поел» тот самый краб.

Кроме того, отклонить инициативу предложил и ученый совет ПИНРО. Отказ в институте мотивировали тем, что разрешение на свободную ловлю рыбы в одном отдельно взятом муниципальном образовании противоречит действующему законодательству, а значит, снимать запрет только в границах ЗАТО Островной нецелесообразно. Жители Островного, в свою очередь, не возражают против расширения границ и предложили разрешить ловить краба не только в районе ЗАТО, но и в прибрежной акватории всей Мурманской области.

Окончательное решение профильного комитета по данному Мурманской областной Думы будет принято на грядущем заседании, участие в котором примет и делегация депутатов из Островного.