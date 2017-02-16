Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой 19 апреля

16 Февраля 2017 года, 13:32

РОССИЯ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ - 19 апреля Дмитрий Медведев представит в Госдуме отчет о деятельности правительства за 2016 год. Об этом говорится в сообщении правительства РФ. Это первый отчет перед Госдумой VII созыва.

«Естественно, будут вопросы, необходимо готовиться всему правительству. Предложения готовить и какие-то объяснения, если это требуется. Тем более, что цель у всех властей в нашей стране, и у исполнительной власти, и у высшей исполнительной власти, коей является правительство Российской Федерации, и у высшей законодательной власти, единая — сделать страну более успешной и сильной», — сказал Дмитрий Медведев.

Фото: Олеся Курпяева/РГ