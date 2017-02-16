Ярмарка «Весенний каприз» пройдет с 1 по 5 марта в Мурманске

16 Февраля 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — Ярмарка «Весенний каприз» откроет сезон мероприятий компании «Мурманэкспоцентр».

С 1 по 5 марта в выставочном павильоне «МурманЭКСПО» свои товары представят более 90 участников из 30 регионов России, а также Белоруссии, Монголии, Украины и Греции

На ярмарке будут предложены мясные деликатесы, рыбное изобилие, фермерские сыры и молочную продукцию, сладости, чайные и медовые коллекции, а также одежда и аксессуары, украшения, бижутерия, товары для красоты и здоровья.

Выставка работает с 11:00 до 19:30, 5 марта — с 11:00 до 17:30, вход свободный.