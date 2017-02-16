Териберка обеспечена топливом и продовольствием

16 Февраля 2017 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — Ситуация с продовольствием и топливом в Териберке стабильна, об этом «Би-порту» рассказала глава посёлка Татьяна Трубилина.

«Вчера дорога была открыта, прошли машины с продовольствием. Запасов топлива тоже достаточно. Конечно, некоторые жители недовольны, но всё же ситуация в норме», - сообщила Трубилина.

Напомним, что участок дороги «Кола-Серебрянские ГЭС» от Североморска-3 до Туманного и Териберки закрыт с 20:30 15 февраля. В Мурманскавтодоре «Би-порту» сообщили, что дорога будет закрыта как минимум до завтрашнего дня, поскольку на трассе есть сильно переметённые снегом участки.