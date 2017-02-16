16 Февраля 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ - Заседание Государственной пограничной комиссии в Мурманске отменено. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. Ранее предполагалось, что заседание пройдёт в столице Заполярья с участием вице-премьера Дмитрия Рогозина и других федеральных чиновников.

Заседание комиссии состоится в Москве.

Основным направлением деятельности Комиссии является создание необходимых условий для формирования пограничной политики Российской Федерации и ее реализации при осуществлении внешнеполитической, экономической, военной, социальной, финансовой и иной деятельности государства.