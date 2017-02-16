Очередное заседание Мурманской областной Думы пройдет 28 февраля

16 Февраля 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 28 февраля. Как сообщают в пресс-службе регионального парламента, решение было принято на заседании Совета областной Думы.

Всего в повестку дня заседания включено свыше 30 вопросов, в том числе рассмотрение в первом чтении изменений в законе о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области, а также законопроекты, вносящие изменения в закон о полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области.

Во втором чтении планируется обсудить проект закона об Общественной палате Мурманской области, а в рамках «правительственного часа» депутаты заслушают информацию о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 2013-2017 годы.

Кроме того, предполагается утвердить перечни недвижимого имущества, передаваемого с областного уровня на муниципальный, обсудить кандидатуры для назначения на должность мирового судьи, обращения в федеральный центр и рассмотреть ряд других вопросов.