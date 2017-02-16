Карельским чиновникам представили нового главу республики

16 Февраля 2017 года, 16:00

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов сегодня представил руководителям органов исполнительной власти, местного самоуправления, федеральных структур и депутатам Законодательного Собрания республики временно исполняющего обязанности Главы Карелии Артура Парфенчикова, сообщают в управлении пресс-службы республики. Указ о назначении подписал 15 февраля Владимир Путин.

Цуканов отметил, что новому главе республики предстоит много работы, учитывая предстоящий столетний юбилей республики.

«Планы, которые будут в ближайшее время корректироваться, прежде всего, должны быть сориентированы на развитие Карелии с учетом мнения жителей», - заявил полпред.

Временно исполняющий обязанности Главы Карелии Артур Парфенчиков заявил, что для него большая честь вернуться на свою малую родину и работать на ее благо.

«Я приложу все свои силы и накопленный опыт, все знания, которые получил, работая на федеральном уровне, чтобы реализовать задачи, которые поставил Президент, и оправдать доверие населения Карелии», - подчеркнул Парфенчиков.

Главной задачей Парфенчиков считает сохранение позитивных тенденций, которые были достигнуты в регионе за последние годы, а также поиск новых точек развития и оптимизация экономических и социальных процессов в республике. Парфенчиков отметил, что будет стремиться сохранить кадровый потенциал Правительства Карелии, однако он не исключил постепенных перемен.

Бывший Глава республики Александр Худилайнен поблагодарил руководителей всех уровней власти за совместную работу, которая позволила сделать значительный задел по всем ключевым направлениям развития региона.