Кольская ГМК завершила модернизацию склада крупного оборудования

16 Февраля 2017 года, 18:45

МОНЧЕГОРСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — На промплощадке Кольской ГМК завершилась модернизация склада крупного оборудования цеха материально-технического обеспечения. Как сообщают в пресс-службе компании, объект имеет для компании важное значение: сюда поступают на хранение, а затем распределяются по цехам Компании и подрядным организациям запасные части к промышленному оборудованию, а также двигатели, запорная арматура, вентиляционное и энергетическое оборудование.

В складских помещениях площадью около 2,5 тысяч кв. м. произведена замена стен и кровли, установлено новое светодиодное освещение, а также демонтированы старые стеллажи, которые показали свою неэффективность при складировании крупногабаритного нестандартного оборудования.

Кроме того, значительно увеличена площадь напольного складирования, что позволило переместить в крытое складское помещение часть оборудования, которая раньше хранилась на улице, подвергаясь негативному воздействию окружающей среды.

Все погрузо-разгрузочные операции на складе полностью механизированы, для перемещения грузов используются авто- и электропогрузчики, а также мостовой кран.