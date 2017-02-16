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Главная » НОВОСТИ » Баренц-регион готовится отметить День дикого северного оленя
 
 
 
 
16 Февраля 2017 года, 18:05

Баренц-регион готовится отметить День дикого северного оленя


АРХАНГЕЛЬСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – День дикого северного оленя отмечается 17 февраля по инициативе Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы. Именно в этот день в 2015 году олень был занесен в Красную книгу Архангельской области.

Центром празднования станет Архангельск. 17 февраля здесь состоится открытие выставки творческих работ и награждение победителей конкурса, посвященного Дню дикого северного оленя.

Участие в творческом соревновании приняли 1300 человек практически со всех уголков Архангельской области, представлено почти 400 работ. Победители определены в четырех номинациях: кукла, экологический плакат, видеоролик и литературное произведение.

Организаторами мероприятия выступили ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды», Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН.

Основная задача экологического праздника - привлечь внимание к необходимости сохранения дикого северного оленя, численность которого неуклонно сокращается.

«До середины 80-х годов прошлого века численность дикого лесного северного оленя в Поморье оценивалась на уровне 17 тысяч особей и была самой высокой среди регионов Европейского Севера. В настоящее время она составляет около 1500 животных и является самой низкой среди соседних регионов», - сообщает пресс-служба Баренц-отделения WWF.

Численность дикого оленя сокращается не только в Поморье, но и на всем российском Севере. Главные угрозы – браконьерство и сокращение естественных мест обитаний, а также несовершенство законодательной базы, регулирующей проведение охоты на северного оленя. Например, крупнейшая в мире таймырская популяция сократилась почти вдвое за последние 10 лет именно из-за перепромысла.

Развитие нефтегазового сектора также угрожает существованию северных оленей. Трубопроводы, дороги, линии электропередач, строящиеся в тундре, мешают сезонным миграциям животных и могут привести к полному исчезновению вида в некоторых регионах.

«Для сохранения и восстановления численности вида необходимо усилить борьбу с браконьерством и создавать особо охраняемые территории в малонарушенных лесах – ключевых местах обитания оленя. Иначе уже в ближайшее десятилетие мы можем потерять это прекрасное животное – подлинный символ северных лесов», – отмечает руководитель Лесной программы Баренц-отделения WWF России Андрей Щёголев.

Фото: nexplorer.ru

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  • День влюбленных - это не по-нашему, нам подавай день оленя ))), вот это прям в самую точку! И польза-то какая оленям-то!!!
  • И тут Остапа понесло ))) Прям вижу строчку в бюджете администраций северных регионов - потрачено на день оленя ... аха-ха-ха ))))
  • Памятник воевавшим оленеводам-саамам лучше установить с северной стороны музея. Это городу нужнее, чем стоянка такси там. Да и СберБанк согласится помочь...
 
 
 
 
 
 
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