Мурманск: прогноз отключений на 17 февраля

16 Февраля 2017 года, 21:00

МУРМАНСК/ 16 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 16 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 17 ФЕВРАЛЯ – пр. Кольский, 168, пер. Якорный, 2.

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 пр. Капитана Тарана, 17, 18

ул. Свердлова, 6 (корп. №), 8 (корп. 1)

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 13.00 ул. Мира, 2 (корп. 1)

11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 6

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.