Мурманск: прогноз отключений на 17 февраля

МУРМАНСК/ 16 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 февраля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 16 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 17 ФЕВРАЛЯ – пр. Кольский, 168, пер. Якорный, 2.
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Капитана Тарана, 17, 18
ул. Свердлова, 6 (корп. №), 8 (корп. 1)
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 13.00 ул. Мира, 2 (корп. 1)
11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 6
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.