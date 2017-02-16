Скандинавский циклон добавит Мурманской области снега

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ - Днем 17 февраля очередной циклон сместится с севера Скандинавии на Кольский полуостров. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, снег, в центральных районах сильный. Температура воздуха -2-7 градусов. Гололедица.
На востоке Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный, северный 15-17 м/с, медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -3 градуса, ветер северо-восточный 1 м/с.