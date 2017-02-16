Владимир Путин пообещал использовать опыт губернаторов, ушедших в отставку

17 Февраля 2017 года, 09:46

МОСКВА/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ - Накануне вечером в Кремле Владимир Путин провёл встречу с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Президент поблагодарил их за работу и обещал использовать их опыт в будущем.

«Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», - сказал Владимир Путин.

Он также высказал надежду, что экс-губернаторы сделают всё, чтобы помочь своим преемникам, и поддержат их своими знаниями касательно того, что необходимо сделать в регионах в первую очередь.

Напомним, вчера полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов представил руководителям органов исполнительной власти, местного самоуправления, федеральных структур и депутатам Законодательного Собрания Республики Карелия временно исполняющего обязанности Главы Карелии Артура Парфенчикова.