На Северной верфи началась подготовка к спуску на воду корвета «Гремящий»

17 Февраля 2017 года, 10:31

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ - Северная верфь планирует спустить на воду головной корвет проекта 20385 «Гремящий» в мае 2017 года при условии выполнения поставщиками всех своих обязательств в срок. Спуск корвета на воду позволит завершить монтаж корабельных систем, главных двигателей и валопроводов, выполнить их центровку и подготовить «Гремящий» к швартовным испытаниям. Об этом говорится в сообщении завода.

«Уже практически завершена окраска корпуса. Непосредственно перед спуском на воду будем монтировать обтекатель гидроакустической станции», - рассказал заместитель главного строителя завода Александр Уляшев.

Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Предполагается, что после завершения строительства «Гремящий» войдёт в состав Северного флота.