Региональные бюджеты будут получать часть табачных акцизов

17 Февраля 2017 года, 10:50

РОССИЯ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с другими сенаторами подготовила законопроект, предлагающий с 2018 года направлять в региональные бюджеты часть поступлений от табачных акцизов. Как сообщают «Известия», в настоящее время заканчивается экспертиза законопроекта в правительстве и вскоре он будет внесен в Госдуму.

Действующее законодательство предусматривает, что все сборы от табачной продукции полностью поступают в государственную казну федерального уровня. Сенаторы же предлагают отправлять в федеральный бюджет только 85% табачных акцизов, а оставшиеся 15% зачислять в региональные бюджеты. Предполагаемая дата вступления документа в силу – 1 января 2018 года.

«Распределение доходов от акцизов на табачную продукцию предлагается осуществлять пропорционально численности трудоспособного населения», - уточняют сенаторы в пояснительной записке.

В пояснительной записке к документу также говорится, что доходы от акцизов на табак составляют около 70% от общей суммы поступлений акцизов в федеральный бюджет. По подсчетам сенаторов, в случае принятия законопроекта в бюджеты субъектов уйдет около 80 млрд рублей, что создаст заинтересованность региональных правительств в повышении качества администрирования доходов и увеличит собираемость акцизов на табачную продукцию.

По данным Минсельхоза, в течение последних шести лет поступления в федеральный бюджет от акцизов на табачную продукцию растут. По данным Федеральной налоговой службы, в 2016 году поступления от табачных акцизов в федеральный бюджет составили 466,9 млрд рублей, в 2015-м — 379,1 млрд рублей, в 2014-м — 314 млрд рублей.

При этом с каждым годом увеличивается рынок нелегальной табачной продукции – за девять месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года с 1 до 2%, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.

Однако некоторые эксперты считают, что сейчас собираемость акцизных платежей достаточно высокая, а большой остроты в вопросе нелегального рынка сигарет пока нет.

«Речь идет о нескольких процентах от общего рынка продукции. Нелегальная продукция ввозится в Россию частным образом из других стран ЕАЭС», - рассказал аналитик табачного рынка Вадим Желнин.

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