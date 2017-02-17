Король Норвегии Харальд V не намерен отрекаться от престола в пользу сына

17 Февраля 2017 года, 14:08

НОРВЕГИЯ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Король Норвегии Харальд V не намерен следовать примеру монархов Бельгии, Испании и Нидерландов, и отрекаться от престола в пользу сына, пишет ТАСС. Об этом монарх заявил в интервью Норвежскому телеграфному бюро, которое он дал по случаю своего приближающегося 80-летнего юбилея.

По словам короля, он считает отречение возможным только в ситуации, когда наследник престола кронпринц Хокон Магнус ясно даст ему понять, что для такого шага пришла пора. Однако, как отметил Харальд, к тому моменту он, вероятно, уже не будет «понимать, что происходит».

В настоящее Харальд V также отказывается передавать и часть своих церемониальных обязанностей наследнику, хотя тот регулярно предлагает отцу помощь.

«В нашей команде четыре человека (Харальд V и королева Соня, Хокон Магнус и его супруга кронпринцесса Метте-Марит - прим. ТАСС). Мы работаем сообща, часто встречаемся, многое обсуждаем. Этот формат ввел я сам, и это то, чего мне не хватало, когда я сам бы кронпринцем», - признался монарх.

80 лет Харальду V исполнится 21 февраля. Королева Соня моложе него на неполные пять месяцев, ее 80-летие будет отмечаться 4 июля. При этом король отмечает, что не чувствует себя стариком, и 80 лет, которые он раньше считал глубокой старостью, сейчас для него всего лишь цифра.

Королева Соня, которая покровительствует искусствам и активно воплощает в жизнь многие собственные художественные проекты, признается, что ощущает себя не больше, чем на 60 лет.

Фото: Imperor