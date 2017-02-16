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17 Февраля 2017 года, 11:38

Стали известны причины январского отключения теплоснабжения в центре Мурманска


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Евгений Никора провел первое в этом году заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области.

Главной темой обсуждения стал вопрос об аварийной ситуации на сетях теплоснабжения, произошедшей 22 января на теплосетях ПАО «Мурманская ТЭЦ», в результате которой были отключены от тепла и горячего водоснабжения ряд жилых домов и социально значимых объектов Мурманска.

По словам исполнительного директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» Владимира Комарова, причиной инцидента стало повреждение на подающем трубопроводе теплосети на ул. Дзержинского. Оно было вызвано потерей прочности трубы вследствие коррозионного утончения стенки в связи с попаданием поверхностных вод. Устранение повреждения проводилось сотрудниками МТЭЦ, которые оперативно выявили участок порыва и локализовали его. Через несколько часов после аварии участок был подключен в работу, однако в течение последующих суток оставались проблемы с теплоснабжением отдельных квартир из-за завоздушенности стояков.

«По результатам расследования запланирован ряд технических и организационных мероприятий. Необходимо провести внеочередное освидетельствование и при необходимости запланировать замену участков трубопроводов, при производстве ремонтных работ на теплосетях производить промежуточную приемку гидроизоляции на стыках плит перекрытий каналов, а также запланировать тренировки с оперативным персоналом», – сообщил Комаров.

Летом решено собрать крупное производственное совещание теплоэнергетических предприятий, входящих в состав ООО «Газпром энергохолдинг», и обсудить вопросы эксплуатации, ремонта, диагностирования тепловых сетей. Особое внимание будет уделено повышению надежности, снижению аварийности. На совещании специалисты обменяются опытом внедрения и использования новых современных технологий в данной области.

«Правительство Мурманской области совместно с администрацией муниципального образования несет ответственность за качественное и надежное обеспечение населения теплом и горячей водой. Ответственным предприятиям и ведомствам необходимо приложить все усилия, чтобы минимизировать риски в этой сфере. Подобная ситуация не должна повториться», – подчеркнул Никора.

Также на заседании рассмотрели вопрос о принятии мер по обеспечению надежности снабжения потребителей электрической энергией и утвердили план работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области на текущий год.

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