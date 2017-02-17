Определён план достройки самого большого неатомного ледокола «Виктор Черномырдин»

17 Февраля 2017 года, 12:14

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ - 16 февраля руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский посетил Балтийский завод, на котором ведется строительство многофункционального линейного дизель-электрического ледокола мощностью 25 МВт «Виктор Черномырдин». Глава ведомства ознакомился с ходом строительства и провел рабочее совещание. По итогам совещание намечен перечень мероприятий для завершения строительства ледокола.

Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт – самый большой и мощный в мире неатомный ледокол. Судно планируется использовать для проводки судов в ледовых условиях в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути, а также для самостоятельной проводки судов на мелководных арктических участках и в устьях рек.

«Виктор Черномырдин» был спущен на воду 30 декабря 2016 года.