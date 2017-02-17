В мурманском аэропорту появятся указатели для туристов из Китая

17 Февраля 2017 года, 12:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Каждый месяц свыше трех тысяч китайских туристов используют «Аэропорт Мурманск» для прилета в столицу Заполярья и возвращения обратно. В связи с этим в аэропорту появятся указатели для граждан Поднебесной на родном языке.

«Возникла такая необходимость. В понедельник определим, где мы установим эту навигацию, и будем заказывать таблички», – рассказала «Би-порту» управляющая делами аэропорта «Мурманск» Лилия Сальникова.

Российские туроператоры отмечают, что популярность Кольский полуостров начал набирать с осени 2015 года, когда появилась возможность бронирования проживания и перелёта. Благодаря девальвации валюты, отдых в России стал для азиатов более доступным и выгодным, чем в странах Скандинавии. Напомним, в 2016 году город Харбин, расположенный в северо-восточном Китае, стал побратимом Мурманска.