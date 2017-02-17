В Общественной палате России обсудят взаимодействие коренных малочисленных народов Севера и промышленных корпораций

17 Февраля 2017 года, 13:34

МОСКВА/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В Общественной палате России 22 февраля в 10:00 пройдет круглый стол «Взаимодействие коренных малочисленных народов Севера РФ и промышленных корпораций. Экологическая и социальная ответственность».

Круглый стол посвящен актуальным социальным и экологическим проблемам промышленного освоения территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов. На мероприятии будут рассмотрены положительные примеры сотрудничества, вовлечения заинтересованных сторон в процесс обсуждения и взаимодействия, современные подходы к развитию экономического и социального потенциала общин коренных народов Севера.

На круглом столе обсудят, как выяснить мнение коренных малочисленных народов, как построить диалог и найти точки соприкосновения и поиска взаимовыгодных решений, согласовать интересы бизнеса и местного населения, повысить экологическую ответственность промышленных компаний и друге проблемы.