Спасатели разыскивают семью на озере в Печенгском районе

17 Февраля 2017 года, 14:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 17 февраля, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация от отца о том, что его сын с гражданской женой и двумя детьми два дня назад уехали кататься на снегоходе на озеро, расположенное в Печенгском районе.

«Они должны были вернуться 16 февраля. К месту выехали спасатели в количестве 10 человек и шести единиц техники, ведутся поисковые работы», – рассказала «Би-порту» сотрудник пресс-службы МЧС по Мурманской области Наталья Козырева.