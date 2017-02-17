Дмитрий Филиппов встретился с главой областного исполкома ОНФ

17 Февраля 2017 года, 14:38

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Глава Мурманска Дмитрий Филиппов провел рабочую встречу с руководителем регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максимом Сахневичем, сообщают в администрации города

В рамках встречи Сахневич рассказал о возможностях реализации на территории Мурманской области проектов, направленных на охрану окружающей среды. Кроме того, Сахневич и Филиппов обсудили проекты, касающиеся ликвидации несанкционированных свалок и благоустройства дворовых территорий.

«К озвученным на сегодняшней встрече проектам – внимание особое, ведь они направлены в первую очередь на улучшение качества жизни мурманчан», - отметил Филиппов.

На встрече также обсуждались проекты ОНФ, касающиеся развития областного центра. Филиппов, в свою очередь, рассказал Сахневичу о действующих городских программах, в том числе программе «Мурманск – город чистоты».