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Главная » НОВОСТИ » Дмитрий Филиппов встретился с главой областного исполкома ОНФ
 
 
 
 
17 Февраля 2017 года, 14:38

Дмитрий Филиппов встретился с главой областного исполкома ОНФ


МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Глава Мурманска Дмитрий Филиппов провел рабочую встречу с руководителем регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максимом Сахневичем, сообщают в администрации города

В рамках встречи Сахневич рассказал о возможностях реализации на территории Мурманской области проектов, направленных на охрану окружающей среды. Кроме того, Сахневич и Филиппов обсудили проекты, касающиеся ликвидации несанкционированных свалок и благоустройства дворовых территорий.

«К озвученным на сегодняшней встрече проектам – внимание особое, ведь они направлены в первую очередь на улучшение качества жизни мурманчан», - отметил Филиппов.

На встрече также обсуждались проекты ОНФ, касающиеся развития областного центра. Филиппов, в свою очередь, рассказал Сахневичу о действующих городских программах, в том числе программе  «Мурманск – город чистоты».

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