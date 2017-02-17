Областные депутаты пообещали добиться разрешения на вылов крабов

17 Февраля 2017 года, 15:14

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Депутаты Мурманской областной Думы пообещали решить вопрос о разрешении на ловлю краба в акватории Баренцева моря без путёвок. Проблема любительской ловли краба стала ключевой на сегодняшнем заседании комитета Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. В обсуждении вопроса приняли участие представители ПИНРО и регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Напомним, что с инициативой разрешить ловлю камчатского краба без путёвок в Думу обратились представители Совета Депутатов ЗАТО Островной, однако на заседании никто из них не появился.

По словам председателя комитета Валерия Пантелеева, проблема должна решаться, в том числе и на федеральном уровне.

«Решать проблему мы будем не только по Островному, но и по всему побережью. У нас в области есть много населенных пунктов, в которые теплоход с продуктами приходит не каждый день и даже не каждый месяц. К тому же, вопрос стоит не о промышленном, а о любительском лове», - рассказал «Би-порту» Пантелеев.

Он также отметил, что депутаты Облдумы будут поднимать вопрос и активно займутся его решением.

«Если вопрос не поднимать, он так и останется нерешенным. Мы будем пробивать эту тему. Не могу обещать, что вопрос решится через месяц или даже через год, но он будет решён», - отметил Пантелеев. Кроме того, депутаты планируют совершить поездку на Сахалин для обмена опытом в аналогичной ситуации.

Однако в ближайших планах – проведение обсуждения по вопросу, которое запланировано на третью декаду марта. В течение следующего месяца, по словам Пантелеева, члены комитета будут готовиться к «круглому столу», изучать действующее законодательства и разрабатывать обращения, в том числе в Госдуму и федеральное министерство сельского хозяйства.

Представители ПИНРО полагают, что любительская ловля краба не нанесёт биологического ущерба, а потому решение проблемы находится в законодательной плоскости. Основная сложность состоит в том, что путёвки в данный момент выдаются только для любительской и спортивной ловли краба и действуют в рыбопромысловых участках, которых в акватории Островного и в целом Баренцева моря в Мурманской области нет. Представители ПИНРО подчеркнули, что решение вопросов, связанных с законодательством, не входит в сферу их компетенции, однако в целом инициативу поддерживают. Они также предложили депутатам обратиться за заключением в Мурманский морской биологический институт, чтобы установить ценность камчатского краба как биологического ресурса

С точки зрения представителей регионального Минприроды, наиболее оптимальным вариантом решения проблемы станет разработка изменений в федеральный закон о рыболовстве, которые в данный момент не позволяют ловить краба вне рыбопромысловых участков.

«Дорогу осилит идущий. Мы в этот вопрос вцепились, и не отпустим, пока не решим его», - заключил Пантелеев.