В Мурманске открыли памятную доску в честь подвига Михаила Ивченко

17 Февраля 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на фасаде дома №17 открыли памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Ивченко. В честь знаменательного события во время митинга был дан залп из винтовки. Создателем именной доски стал местный скульптор Александр Арсентьев. Он является автором многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, бюст Тимура Апакидзе, установленный на территории школы №57.

«Разработана программа по обновлению памятных досок. Сейчас ведется работа по созданию макета памятной доски Зои Космодемьянской. В планах обновление досок с именами Юрия Гагарина и Александра Подстаницкого», – рассказал заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев.

Когда 7 октября 1944 года гвардейская стрелковая дивизия к югу от озера Чапр штурмовала высоту Малый Кариквайвиш, снайпер Михаил Ивченко сумел приблизиться к дзоту, из которого велся пулеметный обстрел. Он метнул в него гранату, а после возобновления обстрела закрыл амбразуру своим телом.

АГМ