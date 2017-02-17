Муж – директор, жена – главбух?

17 Февраля 2017 года, 15:51

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства о расширении перечня должностей в госструктурах, на которые теперь нельзя будет пристроить своих родственников. В программе «Послевкусие» на волнах Большого Радио сегодня с 18 часов Александра Ретунская и Андрей Привалихин попытаются выяснить вместе с радиослушателями, актуальна ли проблема семейственности в Мурманской области, по силам ли будет чиновникам найти лазейки в новых правилах, и что ещё стоило бы предпринять, чтобы искоренить «телефонное» право, кумовство и коррупцию?

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