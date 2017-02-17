Эксперты Росавиации будут следить за безопасностью в аэропортах Египта

17 Февраля 2017 года, 16:30

МИР/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Правительство России одобрило подготовленный федеральным Минтрансом проект протокола между правительствами России и Египта о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации.

Документ предполагает осуществление российскими представителями мониторинга соблюдения мер авиационной безопасности египетскими специалистами в международных аэропортах Египта. Отмечается, что он разработан для усиленных мер авиабезопасности в условиях возросшей угрозы воздействия международных террористических организаций на деятельность гражданской. Реализацией положений протокола с российской стороны займётся Росавиация.

В частности, речь в документе идёт о том, что российские специалисты будут участвовать в обеспечении безопасности в аэропортах Египта, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями предполагается выполнение полетов на территорию России. В протоколе также обозначены требования, которые будут предъявлены к авиакомпаниям, совершающим рейсы из Египта в Россию.

В пояснении к протоколу отмечается, что сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности. Напомним, что авиаперелёты в Египет были прекращены после падения российского самолета Airbus A321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Во время расследования были обнаружены признаки теракта. Российское руководство прекратило авиасообщение с Египтом до тех пор, пока власти страны не усилят меры безопасности в аэропортах и на туристических объектах.

В начале февраля этого российские эксперты прибыли в Каир для проведения инспекции в местном аэропорту. Ранее сообщалось, что перелёты в Египет могут быть возобновлены уже 23 февраля.

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