Спасатели обнаружили автомобиль семьи, пропавшей в Мурманской области

17 Февраля 2017 года, 16:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе обнаружен автомобиль пропавшей семьи, которая отправилась на снегоходную прогулку. Об этом «Би-порту» сообщил информированный источник.

Напомним, 17 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация от отца о том, что его сын с гражданской женой и двумя детьми два дня назад уехали кататься на снегоходе на озеро, расположенное в Печенгском районе. Они должны были вернуться 16 февраля, однако этого не произошло, на связь семья не выходит.