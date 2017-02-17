Верховный суд признал приватизацию «Мурманской горэлектросети» недействительной

17 Февраля 2017 года, 16:46

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Верховный Суд России после изучения кассационной жалобы акционерного общества «Мурманская областная электросетевая компания» вынес определение об отказе АО МОЭК в передаче жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда. Тем самым подтвердив выводы Арбитражного суда Мурманской области по иску прокурора о признании приватизации муниципального предприятия ОАО «Мурманская горэлектросеть» недействительной.

«Благодаря настойчивой и последовательной позиции прокуратуры Мурманской области по защите публичных интересов права города по распоряжению муниципальным имуществом восстановлены», – сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее на решение суда первой инстанции в Арбитражный суд Северо-Западного округа АО «Мурманская областная электросетевая компания» и ОАО «Мурманская горэлектросеть» были поданы кассационные жалобы.

Напомним, в ходе проверки прокуратурой области установлено, что отчет об определении рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО «Мурманская горэлектросеть» не соответствовал требованиям действующего законодательства, и данный факт привел к существенному занижению стоимости.