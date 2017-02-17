После ротации губернаторского корпуса глав российских субъектов научат общаться с народом

17 Февраля 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении семинаров-совещаний по внутриполитическим вопросам для руководителей регионов. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в управлении внутренней политики президентской администрации, семинары начнутся после завершения ротации губернаторского корпуса.

«Администрации президента важно понимать, кому глава государства доверит тот или иной регион», - сообщил собеседник издания, близкий к администрации президента.

В ходе семинаров, которые пройдут на базе корпоративного университета, будет уделено особое внимание вопросам социального самочувствия граждан, а также технологии работы региональных властей в интернете и социальных сетях. Длительность каждого семинара составит не менее четырех дней.

Участникам также предстоит освоить принцип «проектной работы», особенно в социальной и экономической сферах. Одним из важных инструментов для региональных властей в этой части должны стать интернет и социальные сети, с помощью которых чиновники смогут в индивидуальном формате работать с каждым жителем региона.

« Задача — наладить прямую коммуникацию с людьми. Это позволит заинтересовать граждан в решении собственных проблем, а также повысит явку на предстоящих выборах, люди поймут, что для решения своих проблем — нужно идти на выборы, нужно голосовать, поскольку от их голоса многое зависит», - рассказал собеседник газеты, близкий к руководству внутриполитического блока Кремля.

Напомним, что в этом году выборы планируется провести в 14 субъектах. В середине февраля о своей отставке сообщил глава Карелии Александр Худилайнен, а также досрочно прекратил свои полномочия губернатор Новгородской области Сергей Митин. Сейчас в обоих субъектах, а также в Бурятии, Рязанской области и Пермском крае президент уже назначил исполняющих обязанности губернаторов. Накануне Путин провёл встречу с бывшими главами этих субъектов, поблагодарил их за работу и обещал использовать их опыт в будущем. Еще у четырех глав субъектов полномочия истекают в ближайшие два месяца.

Фото: РИА НОВОСТИ/Руслан Кривобок