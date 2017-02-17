Для тестирования «Пакета Яровой» будет создана пилотная зона

17 Февраля 2017 года, 19:09

РОССИЯ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – «Пакет Яровой» требует проверки на практике – такое мнение выразили эксперты в эфире радио «Sputnik». Создание пилотной зоны для тестирования этих законов обсудят на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича представители российских ведомств и сотовые операторы.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом в июле прошлого года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить файлы с разговорами и перепиской пользователей и предоставлять их по запросу спецслужб. Пилотная зона, по мнению сотовых операторов, позволит проверить на практике возможности и эффективность применения «пакета» и поможет свести к минимуму финансовые риски, поскольку главной проблемой «пакета» является дороговизна длительного хранения больших объемов данных

«Основная проблема Закона Яровой упирается в то, что он требует хранить данные. Если кто-то захочет хранить в памяти серверов аудио переговоры, которые ведутся с использованием интернета, то на это понадобится достаточно большое количество мест хранении. А, с другой стороны, есть просто формальная информация, что вы мне позвонили, и этот файл ничего не весит. Поэтому вся проблема в том, что хранить и сколько времени. Поэтому, если операторам поручат хранить все переговоры с использованием интернета неделю или месяц, это одно. А если хранить их полгода – цена вопроса совсем другая», - рассказал в эфире радио «Sputnik» интернет-эксперт, журналист Илья Переседов.

При этом, по мнению Переседова, принятие «пакета» - это мера, скорее, политического характера.

«Никто до конца не знает, как «Пакет Яровой» отразится на интернет-отрасли в целом. Как мне кажется, принятие «Пакета Яровой» в конце прошлого года – это был такой политический жест. К огромному сожалению, практика принятия законов в России строится не столько на выверенной целесообразности, сколько на неких благих пожеланиях. История с пилотными зонами – это явный компромисс. Государство сейчас не готово просто пойти назад и откатить эту всю историю. Поэтому сказали: «давайте построим полигон, давайте вы нам опытным путем докажете, что это все очень дорого и сложно, и тогда уже будем договариваться», - отметил эксперт.

Фото: Twitter