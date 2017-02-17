Спасатели эвакуируют семью, пропавшую в Печенгском районе

17 Февраля 2017 года, 20:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Спасатели приступили к вывозу семьи, пропавшей в районе озера Нялъявр, к автотрассе «Кола». В составе группы – пять человек, в том числе трое детей. Как стало известно, к охотничьему домику, где укрывались пропавшие, спасатели вышли примерно в 20:00.

Напомним, что сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что семья уехала кататься на снегоходе на озеро, расположенное в Печенгском районе и не вернулись. Спасателям удалось обнаружить автомобиль семьи, на связь люди вышли в районе 17:00