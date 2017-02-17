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В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Главная » НОВОСТИ » Спасатели эвакуируют семью, пропавшую в Печенгском районе
 
 
 
 
17 Февраля 2017 года, 20:35

Спасатели эвакуируют семью, пропавшую в Печенгском районе


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Спасатели приступили к вывозу семьи, пропавшей в районе озера Нялъявр, к автотрассе «Кола». В составе группы – пять человек, в том числе трое детей. Как стало известно, к охотничьему домику, где укрывались пропавшие, спасатели вышли примерно в 20:00.
Напомним, что сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что семья уехала кататься на снегоходе на озеро, расположенное в Печенгском районе и не вернулись. Спасателям удалось обнаружить автомобиль семьи, на связь люди вышли в районе 17:00

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Спасатели обнаружили автомобиль семьи, пропавшей в Мурманской области
2.
Спасатели разыскивают семью на озере в Печенгском районе
3.
Трое северян пострадали в ДТП в Печенгском районе
4.
В Печенгском районе перекрыта дорога
5.
Открыто движение на трассе Р-21 «Кола» в Печенгском районе
 
 
 
 
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