В Заполярье до – 15 ° и гололедица

18 Февраля 2017 года, 08:01

МУРМАНСК/18 февраля/БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, ночью на востоке области сильный. Ветер северо-восточный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.

Как сообщают синоптики, 18 февраля погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии. 19-20 февраля регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: снег пройдет лишь местами и температура воздуха понизится до -10-15°, в отдельных районах до -18-23°.

Сейчас в Мурманске -10; Ветер: юз 2-3 м/с; Давление: 741 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 6 мкр/ч.