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В Мурманске состоялась первая официальная фотосессия участниц конкурса «Краса Заполярья – 2017»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
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В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Главная » НОВОСТИ » В Заполярье до – 15 ° и гололедица
 
 
 
 
18 Февраля 2017 года, 08:01

В Заполярье до – 15 ° и гололедица


МУРМАНСК/18 февраля/БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, ночью на востоке области сильный. Ветер северо-восточный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.                           

Как сообщают синоптики, 18 февраля погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии. 19-20 февраля регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: снег пройдет лишь местами и температура воздуха понизится до -10-15°, в отдельных районах до -18-23°.

Сейчас в Мурманске -10; Ветер: юз 2-3 м/с; Давление: 741 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 6 мкр/ч.

 

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