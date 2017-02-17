Морскую свинью исключат из Красной книги

18 Февраля 2017 года, 09:04

РОССИЯ/18 февраля - Сайгаки, косатки, снежные бараны и гималайские медведи были включены в списки животных, которые будут внесены в новую Красную книгу России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства природных ресурсов и экологии Николая Гудкова.

«Голосованием членов Бюро принято решение о занесении в Красную книгу России гималайского медведя, каспийского тюленя, северного оленя, благородного оленя, сайгака, серны, сибирского горного козла, снежного барана, косатки», — сказал он.

Вместе с этим сообщается, что охранный статус потеряют несколько видов дельфинов, морская свинья, малая косатка, высоколобый бутылконос, горбатый кит, а также перевязка (млекопитающее из семейства куньих).