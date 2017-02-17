Пропавшая в Печенском районе семья благополучно вернулась домой

18 Февраля 2017 года, 11:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 февраля/ БИ-ПОРТ – Семья, поиски которой велись в районе озера Нялъявр, благополучно завершены минувшей ночью. Накануне вечером спасатели добрались до охотничьего домика, где укрылись двое взрослых и трое детей.

Спасатели убедились, что состояние здоровья всей семьи в порядке. Как «Би-порту» пояснили в ГУ МЧС России по Мурманской области, в 00:30 мужчину, его жену и детей благополучно доставили на снегоходах до их автомобиля, который был припаркован на дороге.

Напомним, накануне в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что семья уехала кататься на снегоходе на озеро, расположенное в Печенгском районе и не вернулась. О пропаже заявил дедушка семейства.