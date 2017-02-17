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Главная » НОВОСТИ » Потерявшихся рыбаков нашли живыми и здоровыми
 
 
 
 
18 Февраля 2017 года, 12:46

Потерявшихся рыбаков нашли живыми и здоровыми


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/18 февраля/БИ-ПОРТ – Сегодня утром спасатели эвакуировали любителей зимней рыбалки. Сын одного из двоих рыбаков  обратился за помощью в МЧС. Он рассказал, что его отец в компании друга отправился рыбачить в район оз. Пак  в Кольском районе 16 февраля.

«Сообщение поступило на пульт дежурной службы в 3:15. Рыбаки не выходили на связь больше суток, поэтому спасатели незамедлительно отправились на поиски. В 8:50 мужчин удалось обнаружить», - рассказала «Би-порту» пресс-службы МЧС по Мурманской области Наталья Козырева.

Известно, что мужчины 60-ти и 58 лет не пострадали. Спасатели доставили их до дороги и передали родственникам.

 

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